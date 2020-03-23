«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».







Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил реализацию SIM-карт на принадлежащей AliExpress Россия площадке Tmall, а также через собственный интернет-магазин с доставкой на дом за 1 день. Подключиться к «МегаФону» теперь можно не выходя из дома и без посещения салона связи, достаточно оформить онлайн-заказ. Это минимизирует контакты с людьми, что немаловажно в ситуации распространения коронавируса в России.Активировать SIM-карту можно самостоятельно через мобильное приложение «МегаФона». Баланс счёта составляет 300 рублей, абонент при регистрации может выбрать любой из действующих тарифов. Предложение актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но количество регионов будет расширяться.«МегаФон» — единственный российский оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных через портал Госуслуги. Процесс проверки данных занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, SIM-карты «МегаФона» с возможностью самостоятельной регистрации представлены в онлайн-магазинах «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.