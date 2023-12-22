МегаФон обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ

Олег

Мегафон


МегаФон обеспечил современной связью инновационный кластер «Ломоносов», который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ (ИНТЦ «Воробьевы горы»). Теперь резидентам московского научного кластера стал доступен интернет на скорости до 180 Мбит/c.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Специалисты оператора обеспечили качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров. Установленное оборудование поддерживает современный диапазон LTE-1800, что позволяет выходить в сеть на высоких скоростях. Теперь резидентам кластера стали доступны звонки с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — скачивать файлы или общаться в мессенджерах.
«Московский инновационный кластер — это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам. Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 Мбит/c позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», — отмечает директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов. 
Мегафон

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
МегаФон стал «Компанией будущего» в номинации «Благотворительность»
«МегаФон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах
Рынок восстановленных смартфонов вырос в четыре раза за год
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Google порадовала владельцев смартфонов Samsung Galaxy красивым обновлением
На Google Pixel приходит киллер-фича iPhone. Можно смело переезжать на Android
WhatsApp готовится отключить почти миллион смартфонов. Вот список моделей на вылет
Google запретила долгожданное изменение OneUI для Samsung Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Уроды они, месяцами проблемы не решают и тех.поддержка не работает, не отвечают по телефонам и сбрасывают если дозваниваешься. Уже месяц номер мне переносят.
Сегодня в 12:16
#
tellurian
+4710
tellurian
Там ещё идёт строительство. Сделали пару корпусов. Живу там и вижу из окна всю стройку.
18 минут назад
#
Купить рекламу