МегаФон обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ



МегаФон обеспечил современной связью инновационный кластер «Ломоносов», который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ (ИНТЦ «Воробьевы горы»). Теперь резидентам московского научного кластера стал доступен интернет на скорости до 180 Мбит/c.







Специалисты оператора обеспечили качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров. Установленное оборудование поддерживает современный диапазон LTE-1800, что позволяет выходить в сеть на высоких скоростях. Теперь резидентам кластера стали доступны звонки с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — скачивать файлы или общаться в мессенджерах.



«Московский инновационный кластер — это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам. Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 Мбит/c позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», — отмечает директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.



Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.