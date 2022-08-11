«МегаФон» обеспечил связью туристические места Байкала

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

«МегаФон» провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более миллиона туристов. Скорость мобильного интернета увеличена вдвое в самых популярных местах отдыха — на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия.«МегаФон» установил новые базовые станции и модернизировал действующие — это позволило расширить сеть на Байкале в полтора раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона «МегаФон» в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья — например, «МегаФон» стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос почти в четыре раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.