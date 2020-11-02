Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily выяснило, что в октябре по России самый быстрый мобильный интернет среди «большой четверки» операторов оказался у «МегаФона». Средняя скорость передачи данных у «МегаФона» приближается к 40 Мбит/с.
Средняя скорость передачи данных от абонента
«МегаФон» (38,6 Мбит/с) почти в два раза опережает МТС (19,7 Мбит/с) и «Билайн» (18,4 Мбит/с), а у Tele2 — 14,4 Мбит/с. В среднем операторы обеспечивают скорость мобильного интернета на уровне 24 Мбит/с, но трое из них до неё не дотягивают.
Среди операторов фиксированной связи лидирует МГТС (МТС) с 67 Мбит/с, у «Ростелекома» — 55,3 Мбит/с, у «ЭР-Телекома» — 39,8 Мбит/с, а у «Билайна» — 31 Мбит/с.
Максимальная скорость передачи данных от абонента
Этот показатель менее значим, однако он позволяет оценить технические возможности сети. «МегаФон» остался лидером — 229,5 Мбит/с, далее — «Билайн» — 160,5 Мбит/с, МТС — 94,1 Мбит/с и Tele2 — 88,4 Мбит/с.
Методология исследования
Результаты измерений включают обезличенные данные, полученные в октябре более чем в 30 крупнейших городах России на основании нескольких десятков тысяч замеров. Один и тот же абонент мог запускать измерительное оборудования дома, в офисе, в магазине, на даче и в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам — коэффициент успешных входов в систему, время входа в систему, коэффициент неуспешных передач и т. д. Зафиксирована скорость более чем в двадцати сотовых сетях и ещё в нескольких десятках фиксированных сетях, однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком» и МГТС.
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Билайн выдает 80.