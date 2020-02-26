«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G — это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», — сообщил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Денис Кусков, руководитель TelecomDaily:



Ситуация с 5G в России во многом похожа на историю с 3G. Тогда российские пользователи уже могли покупать телефоны с поддержкой 3G, хотя самих сетей еще не было. Запуск 5G в роуминге, особенно если список стран будет расширяться, играет на руку МегаФону - благодаря зарубежным поездкам его абоненты будут лучше знать и понимать, какие преимущества дает технология пятого поколения.



Алексей Бойко, аналитик MForum Analytics:



Международный роуминг в сетях 5G пока что делает свои первые шаги. Вместе с тем, трудно отрицать удобство, обеспечиваемое автоматическим роумингом, особенно в ситуации, когда речь идет о том, что не нужно ничего доплачивать, получая опыт пользования самыми современными на сегодняшний день технологиями. Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G, могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке.



Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group:



Не секрет, что 5G сети уже появились в ряде стран, а 5G смартфоны официально доступны российским покупателям начиная с весны 2020 года. Поэтому можно использовать такие телефоны в роуминге и апробировать 5G ещё до появления сети 5-го поколения в России. Это даёт абонентам возможность изучить возможности 5G. Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в роуминге, это отличная возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях, то есть не умозрительно, а пощупать руками. Это, в общем-то, и есть популяризация возможностей новых сетей 5G, чтобы люди понимали и на своем опыте ощутили удобство пользования».









«МегаФон» первым из российских операторов объявил о запуске международного 5G-роуминга. Эта технология мобильной связи стала доступна абонентам компании в зарубежных поездках.Роуминговым партнером «МегаФона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги в 23 странах. Первой страной, где доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G и 4G. Цена на 5G-роуминг не отличается от роуминга в сетях связи предыдущих поколений.Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров«МегаФона» вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге. Несмотря на то, что коммерческих сетей 5G в России еще нет, «МегаФон» — один из лидеров в этой области. Первое роуминговое соглашение 5G между Кореей и Финляндией заключено в конце июля 2019 года.