«Проект морского волоконно-оптического кабеля представляет экономический интерес в первую очередь для скандинавских и китайских партнеров „Мегафона“, говорит управляющий партнер AC& M Consulting Михаил Алекссев. Что касается России, то в первую очередь, следует говорить о стратегических преимуществах, которые обеспечивает волоконно-оптический кабель в российской Арктике», — сказал Вермишян.







«МегаФон» и «Росгеология» планируют построить трансарктическую линию связи. В этот проект может быть вложено более одного миллиарда долларов США.В настоящее время в Арктике проводятся разведывательные работы, по завершении которых будет определён перечень работ и их стоимость. Инвестициями в проект занимается «МегаФон» совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia. По словам гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна, в строительство линий связи может быть вложено от 800 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Более точная сумма будет определена к октябрю 2020 года.Первую линию связи в Арктике планируется проложить в 2023 году. Её уникальность заключается в том, что она станет кратчайшим маршрутом для обмена трафиком между странами Европы и Азии.