





Оператор сотовой связи «МегаФон» совместно с сервисом Booking.com предложили своим клиентам бесплатный роуминг при поездках за границу.Услуга работает для клиентов «МегаФона» на специальной промо-странице Booking.com. При бронировании отеля клиенту нужно указать номер телефона, и если он закреплен за «МегаФоном», появится сообщение о возможности воспользоваться акцией.«МегаФон» предоставляет клиентам Booking.com час бесплатного общения по телефону, а также один гигабайт интернет-трафика в сутки. За превышение этих лимитов придётся платить по обычным тарифам. Неизрасходованные остатки не переносятся на следующий день. Если не выходить за лимиты, то звонить и пользоваться интернетом за границей можно бесплатно, причём подключать дополнительную платную опцию для этого не потребуется, достаточно бронирования номера.Предложение действует приблизительно для миллиона отелей более чем в 130 странах мира. Перечень стран и отелей можно уточнить в поддержке «МегаФона».