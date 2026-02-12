«Мегафон» придумал хитрость, которая заставит вас перейти на него

Российский оператор запустил новый раздел на сайте, который должен переманить клиентов от конкурирующих компаний. Об этом пишет Forbes.
«Мы готовы отзеркалить все базовые условия актуального тарифа. Абоненту … будут доступны множество комбинаций базовых услуг связи с только необходимыми ему опциями (пакеты минут и интернета) и размером абонентской платы — на нашей сети», — «Мегафон».
Эксперты, опрошенные изданием, уверены: всё из-за виртуальных операторов банков, которые предлагают связь дешевле классических. Из-за этого «большая четверка» переходит к модели копирования вместо снижения цен и предложения больших скидок для привлечения клиента.