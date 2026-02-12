Top.Mail.Ru

«Мегафон» придумал хитрость, которая заставит вас перейти на него

Олег

Российский оператор запустил новый раздел на сайте, который должен переманить клиентов от конкурирующих компаний. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, нововведение называется «Маркетплейс тарифов» и работает прямо на сайте. Основная функция — персональный подбор тарифа по запросу потенциального клиента. Человек может указать, каким тарифом конкурента он сейчас пользуется, после чего сайт предложит ему аналогичные условия. При этом базовую линейку тарифов «Мегафона» не найти, есть только «маркетплейс».

«Мы готовы отзеркалить все базовые условия актуального тарифа. Абоненту … будут доступны множество комбинаций базовых услуг связи с только необходимыми ему опциями (пакеты минут и интернета) и размером абонентской платы — на нашей сети», — «Мегафон». 

Эксперты, опрошенные изданием, уверены: всё из-за виртуальных операторов банков, которые предлагают связь дешевле классических. Из-за этого «большая четверка» переходит к модели копирования вместо снижения цен и предложения больших скидок для привлечения клиента. 

Комментарии

kardigan
+4339
kardigan
Я вот наоборот .. терплю ещё месяц этот беспредел и до Свиданья.
55 минут назад
#