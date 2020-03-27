«В мире насчитывается 200 операторов, запустивших технологию передачи голоса VoLTE, и только 20 из них поддерживают EVS. „МегаФон“ — единственный оператор в России, предлагающий своим абонентам такую возможность. Устройства Apple составляют около 50% от всех смартфонов с поддержкой VoLTE, и уже сегодня их владельцы смогут почувствовать новый уровень качества речи в сети „МегаФон“», — отметил директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.







«МегаФон» стал первым российским оператором связи, запустившим поддержку голосового кодека Enhanced Voice Service (EVS) для iPhone. Вместе с обновлением iOS до версии 13.4 абоненты оператора получат более качественную голосовую связь в сетях 4G.Кодек EVS превращает телефонный разговор практически в живую речь, обеспечивая кристально чистую передачу голоса и эффект присутствия собеседника за счет обработки аудиопотока в полосе до 32 кГц. Это в несколько раз больше, чем используют обычные голосовые кодеки в сетях 2G и 3G. Кодек EVS подключится автоматически, если абонент уже совершает на своем устройстве звонки по технологии Voice-over-LTE (VoLTE). Семейство кодеков EVS поддерживают смартфоны Apple начиная с моделей iPhone 8 и 8 Plus, владельцам достаточно обновить iOS до версии 13.4.Не исключено, что в дальнейшем «МегаФон» реализует поддержку кодека EVS для Android-смартфонов. С ним могут быть совместимы модели, обладающие поддержкой LTE и VoLTE.VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение. В конце 2018 года поддержка EVS была включена в сети «МегаФона» для новых моделей смартфонов Huawei, Samsung и Sony.