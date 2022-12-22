«Мегафон» улучшил качество звонков в мессенджерах



Оператор мобильной связи «Мегафон» поработал над качеством передачи аудио в голосовых звонках через мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Оператор отмечает, что голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов, чем простое общение текстом. Именно поэтому «Мегафон» решил переработать алгоритмы управления трафиком для повышения качество аудио в таких звонках. Система DPI (Deep Packet Inspection) сканирует весь трафик и во время голосового звонка при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) выделяет дополнительный ресурс, чтобы обеспечить более высокое качество.



«Мегафон» отмечает, что новая технология уникальна: она способна автоматически и гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Благодаря её работе можно избежать обрывов связи и задержки звука, а также обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия.





«Наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», — коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.



Оператор сообщает, что использование обычных голосовых вызовов снижается на 5% каждый год, люди переходят на мессенджеры. Чаще всего абоненты звонят через WhatsApp, на второй месте — Viber.