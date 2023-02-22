«Мегафон» ускорил работу соцсетей и мессенджеров



«Мегафон» объявил о расширении пропускной способности для ускоренной работы популярных соцсетей и мессенджеров — об этом пишет пресс-служба.



Согласно источнику, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.



Помимо этого, оператор увеличил пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гб/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений — расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.



Что касается соцсетей, то интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год. В январе трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.