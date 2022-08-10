Мегафон Telegram

«МегаФон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

Александр


«МегаФон» увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/с до 1000 Гб/с. Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве.

Telegram — самый популярный мессенджер в сети «МегаФона». На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе, «МегаФон» расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент „МегаФона“, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», — комментирует Алексей Титов, технический директор «МегаФона».


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Комментарии

Seagull
–624
Seagull
А есть какие то проблемы со скоростью телеграмм ?
Сегодня в 11:49
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Вася Вотафаков
+5211
Вася Вотафаков
То блокируют телегу повсеместно, поломав все вокруг. Теперь наоборот. Увеличивают пропускную способность. Что не так с этим миром?
Сегодня в 11:58
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