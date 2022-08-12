«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета для жителей крупнейших городов Подмосковья

«МегаФон» завершил проект по модернизации сети в крупнейших городах Московской области. Средняя скорость мобильного интернета стала выше на 30%.Благодаря строительству новых и модернизации существующих базовых станций, а также увеличению пиковой скорости мобильного интернета, количество базовых станций 4G в ряде городов увеличилось на 35%. В их число вошли: Балашиха, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Химки, Коломна и Электросталь. Это позволило ускорить мобильный интернет в и улучшить качество покрытия сети на территориях с новыми жилыми комплексами.Практически половина всего мобильного интернет-трафика, приходится на подмосковные города. Больше всего абоненты пользуются соцсетями, мессенджерами и просматривают видеоконтент. Для использования этих сервисов важна высокая скорость интернета. Поэтому «МегаФон» объединил LTE-диапазоны, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для абонентов в 2 раза, что приблизило его к 5G.До конца года компания планирует обеспечить качественной связью и интернет-соединением еще около ста пунктов Московской области.