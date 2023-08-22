«Мегафон» запустил единую подписку на 4 киносервиса с возможностью переключаться между ними

Олег

TV

Фото: Unsplash

«Мегафон» объединил самые востребованные среди россиян онлайн-кинотеатры в единую подписку «МегаКино». Об этом сообщает пресс-служба.

В новую подписку войдут сразу четыре сервиса: Start, Premier, «Иви» и «Окко». Оператор изучил поведение пользователей видеосервисов и увидел, что чаще всего они выбирают для себя несколько онланй-кинотеатров, предпочитая иногда менять платформы. В частности, 48% зрителей используют от 2 до 4 приложений на долгой дистанции.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», — коммерческий директор «Мегафона». 

Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц и позволяет сэкономить до 75% от общей стоимости 4 подписок. Пользователи смогут переключаться между сервисами.

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На первом этапе «МегаКино» будет доступна наиболее активным абонентам, а с сентября — всем желающим. 

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Комментарии

tellurian
+4884
tellurian
Давно пора делать такие варианты. Покупать по 5-10 подписок накладно и не всегда нужно.
Сегодня в 12:13
#
+4744
Carter_Mayers tellurian
Во-во, в большинстве онлайн-кинотеатров, почти все одинаковые фильмы и сериалы. Поэтому и иметь несколько подписок смысла нет
2 часа назад в 13:08
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