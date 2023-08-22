«Мегафон» запустил единую подписку на 4 киносервиса с возможностью переключаться между ними

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«Мегафон» объединил самые востребованные среди россиян онлайн-кинотеатры в единую подписку «МегаКино». Об этом сообщает пресс-служба.



В новую подписку войдут сразу четыре сервиса: Start, Premier, «Иви» и «Окко». Оператор изучил поведение пользователей видеосервисов и увидел, что чаще всего они выбирают для себя несколько онланй-кинотеатров, предпочитая иногда менять платформы. В частности, 48% зрителей используют от 2 до 4 приложений на долгой дистанции.





«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», — коммерческий директор «Мегафона».



Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц и позволяет сэкономить до 75% от общей стоимости 4 подписок. Пользователи смогут переключаться между сервисами.







На первом этапе «МегаКино» будет доступна наиболее активным абонентам, а с сентября — всем желающим.