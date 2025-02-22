Меломаны точно оценят: в iOS 18.4 появилась новую функцию Ambient Music

Фархад

iOS

В первой бета-версии iOS 18.4 появилась новая опция Ambient Music, которую можно добавить в «Пункт управления» в виде отдельных кнопок. Apple предлагает четыре различные плейлиста, включая Sleep, Chill, Productivity и Wellbeing.

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При нажатии на одну из этих кнопок активируется воспроизведение случайного набора звуков или музыки из этой конкретной категории. Тут отметим, что фича завязана на сервис Apple Music, поэтому без активной подписки она работать не будет.

Пользователь не можете выбрать то, что воспроизводится из «Пункта управления», но можно тапнуть на Dynamic Island, чтобы пропускать песни и видеть название треков.

Функция Ambient Music доступна на всех совместимых iPhone и iPad с iOS 18.4 и iPadOS 18.4.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1052
iron-i
Хня(
Вчера в 17:14
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