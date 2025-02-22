Меломаны точно оценят: в iOS 18.4 появилась новую функцию Ambient Music

В первой бета-версии iOS 18.4 появилась новая опция Ambient Music, которую можно добавить в «Пункт управления» в виде отдельных кнопок. Apple предлагает четыре различные плейлиста, включая Sleep, Chill, Productivity и Wellbeing.
Пользователь не можете выбрать то, что воспроизводится из «Пункта управления», но можно тапнуть на Dynamic Island, чтобы пропускать песни и видеть название треков.
Функция Ambient Music доступна на всех совместимых iPhone и iPad с iOS 18.4 и iPadOS 18.4.
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