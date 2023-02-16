«Менеджер» маркетплейса делает вам супервыгодное предложение. Что может пойти не так?



В России распространяется новый вид мошенничества — злоумышленники прикрываются репутацией известных маркетплейсов. О схеме рассказали в «Финкульте».



Согласно источнику, россиянка по имени Алевтина получила премию на праздники, но решила не тратить её, а положить на депозит. Какое-то время она выбирала подходящий банк, но внезапно ей позвонила менеджер известного маркетплейса-агрегатора банковских продуктов и услуг.



Менеджер предложила ей помочь и назвал условия, которые были гораздо выгоднее тех, что она ранее видела. Вежливая девушка на том конце провода поторапливала: количество людей, которым разрешат воспользоваться этой выгодой, крайне ограничено! Женщина решила, что момент настал, и согласилась.



Менеджер отправила её на сайт для оформления заявки: среди прочего, Алевтина указала свой номер телефона. Девушка всё это время незримо сопровождала будущую жертву обмана в телефонной трубке и предусмотрительно сообщила, что сейчас придет код акционного предложения депозита в СМС. Сообщение действительно пришло, и «менеджер» попросила побыстрее его назвать.



Однако женщина на мгновение внимательнее вчиталась в текст СМС, и увидела — это код от её онлайн-банка! Алевтина тут же положила трубку.



«Финкульт» предупреждает: главный признак мошенника — если вам звонят и говорят с вами о ваших деньгах. Кроме того, воры нередко выдают себя за представителей известных компаний и брендов, а также всегда торопят жертву и заговаривают ей зубы.