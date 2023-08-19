Ждете USB-С в iPhone? Вот четыре причины, почему он ужасен и убивает наши нервы

Олег

USB-C

Возможно, вы обращали внимание на одну-единственную тему, которая появляется в большинстве инсайдов о будущих iPhone в течение последнего года. Появление USB-С — то, чего ждут все фанаты, а его отсутствие — то, за что высмеивают iPhone все критики.

Но так ли хорош этот «великий и могучий» порт? Никто не будет отрицать, что он задумывался как универсальный стандарт для зарядки всего на свете, который избавил бы людей с самыми разными устройствами от головной боли. Однако на самом деле всё пошло не туда, и USB-С усложнил нашу жизнь еще больше. Вот четыре причины, почему можно так сказать.

(Не)распространенность

Основная цель USB-С стала его главным проклятием. Интерфейс Type-С был представлен в далеком 2014 году, но до сих пор не используется повсеместно. Для вендоров признаком хорошего тона стало устанавливать в новые смартфоны этот порт, однако на рынке продолжают появляться устройства с microUSB. А если вспомнить об AliExpress, то на его страницах найдется просто лавина девайсов и аксессуаров, которые всё еще не используют USB-С.

Что мы хотели получить? Возможность заряжать любое устройство в любом месте любым кабелем.
Что мы получили спустя почти 10 лет? Еще один порт в дополнение к microUSB, Lightning и проприетарным разъемам производителей техники (ноутбуков, например).

Особняком здесь стоит Apple: её устройства все эти годы тонко балансируют между полным отказом и полным переходом на Type-С. Компания целенаправленно не дает своим фанатам расслабиться и заряжать все девайсы в доме одним кабелем.

Конечно, если целенаправленно постараться, то вы точно сможете наводнить ваш дом устройствами исключительно на USB-С. Но на следующий день в гости придет ваш друг с iPhone или ноутом ASUS и попросит их подзарядить. 

USB-C

(Не)экологичность

Негласно считается, что побочным детищем универсальности является экологичность — чем больше устройств можно зарядить одним кабелем, тем меньше кабелей человек будет покупать. Это в идеале. А на практике есть AliExpress — пожалуй, самый масштабный загрязнитель природы в истории человечества.

Такого количества копеечного, ненужного и одноразового барахла из пластика и полиэтилена, как на AliExpress, нет больше нигде. То же касается и кабелей: их там несметное количество, стоят недорого и живут недолго. А что вы делаете, когда кабель перестает работать? Покупаете новый, но обязательно недорогой — ведь на «сдохший» шнурок вы ранее тоже уже потратились.

И где-то плачет один кит.

Протоколы

Это настоящая бездна, «Авгиевы конюшни» 21 века. Мало кто знает, что в том самом 2014 году был представлен не USB-С как таковой, а лишь интерфейс Type-С. Грубо говоря, команда разработчиков показала миру двусторонний порт с коннекторами на торчащей посередине планке — и не более. И досада в том, что внутри этого порта может скрываться буквально всё что угодно.

USB-C

Вот неполный список протоколов, которые на текущий момент совместимы с Type-С:

  • USB 2.0
  • USB 3.0
  • USB 3.1/3.2 (и его итерации)
  • Ethernet
  • HDMI
  • VGA
  • DisplayPort
  • Thunderbolt
  • Audiojack.
И больше всего раздражает даже не то, что в вашем девайсе может быть любой из этих протоколов, а то, что они в нём могут не быть. Заранее вы этого никак не узнаете: порт Type-С выглядит совершенно одинаково и с тормозным USB 2.0, и с реактивным Thunderbolt. Единственное, в чем вы точно можете быть уверены, так это в физической совместимости; то есть, что вот этот штекер Type-С совершенно точно войдет в этот порт Type-С  

А еще ведь существует быстрая зарядка. И её вы тоже никак не отличите по самому порту. В вашем смартфоне с USB-С может как быть, так и не быть Power Delivery разных поколений, Quick Charge, SuperCharge, VOOC — и все они несовместимы друг с другом. Более того, немалая их часть очень требовательна к кабелю: с одним шнурком работает, а с другим будет заряжать смартфон до старости.

Да, разнообразие это хорошо. Но Type-С этим одновременно и хорош, и плох: никогда заранее не знаешь, выполнит ли данный конкретный порт или кабель свою задачу на максимум.

USB-C

(Не)совместимость

Уже несколько раз за последнее время я сталкивался с несовместимостью кабеля USB-С и порта USB-С. Это звучит максимально странно, но так и есть.

Например, пару лет назад я приобрел беспроводную колонку Tronsmart. Она заряжалась через порт Type-C, однако ни один кабель в моем доме не приняла — только комплектный шнурок. Методом научного тыка я понял, что в ней установлен, так сказать, «глупый» порт, который работает только с кабелями USB-С → USB-A. Если у кабеля штекер USB-С на обоих концах — кина не будет.

Приведу еще один пример, который разрывает шаблоны «старой гвардии», выросшей в эпоху microUSB. Вы, наверняка, привыкли, что почти любой провод microUSB (кроме самых дешевых), подключит ваш телефон или фотоаппарат к ПК и позволит передать данные, пусть и на низкой скорости? Добро пожаловать в эпоху USB-С! Когда я приобрел кейс для SSD с портом USB-С и попробовал подключить его к Mac, то не обнаружил у себя дома ни одного кабеля USB-C, который помог бы мне в этом простейшем процессе.

Было перебрано не меньше 15 проводов от разных брендов, и ни один не подошел — диск не отображался на компьютере. Передать файлы на внешний диск мне удалось только комплектным проводом от кейса. А если бы его не было в комплекте? Так я узнал, что мои брендовые 100W- и 240W-провода с крутыми оплетками и толщиной с мизинец не стоят выеденного яйца, когда требуется перебросить фотографию со смартфона на ПК.

USB-C

Вместо итога

С большой долей вероятности можно предсказать, что однажды настанет момент тотального распространения USB-C, и мы наконец сможем насладиться универсальностью этого изобретения. Однако маркетинг породил и другие болезни для данного порта, и со временем они только мутируют, поскольку это согласуется с законами рынка.

А еще не за горами момент, когда некоторые вендоры (вроде той же Apple) вовсе откажутся от проводов. И ваша большая коллекция кабелей Lightning и USB-С отправится на помойку, за что киты в океане точно не скажут вам спасибо. 

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Комментарии

+125
acinatnas
Такие статьи ужасны и убивают наши нервы.
2 часа назад в 12:35
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+1
Multik900
Начал читать статью, остановился на микроЮсб, понял что читать этот бред дальше смысла нет.
Согласен, убивает Автор этой статьи!
2 часа назад в 13:16
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+18
Алексей Multik900
Начал читать комментарий и понял что читать этот бред смысла нет. Убивает Автор этого комментария!Все верно в статье написано, микроЮсб, Ю от Юниверсал. От того, что было бы написано микроюсбИ, ничего не поменялось бы.По статье же, лучше бы они выпустили второе поколение лайтнинга с поддержкой тандерболта, быстрой зарядкой и открытой платформой. По конструкции лайтнинг в разы лучше, проседает лишь по характеристикам.
час назад в 13:32
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+123
lokky
Всё высосано из...пальца
19 минут назад
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