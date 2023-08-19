Ждете USB-С в iPhone? Вот четыре причины, почему он ужасен и убивает наши нервы





Возможно, вы обращали внимание на одну-единственную тему, которая появляется в большинстве инсайдов о будущих iPhone в течение последнего года. Появление USB-С — то, чего ждут все фанаты, а его отсутствие — то, за что высмеивают iPhone все критики.



Но так ли хорош этот «великий и могучий» порт? Никто не будет отрицать, что он задумывался как универсальный стандарт для зарядки всего на свете, который избавил бы людей с самыми разными устройствами от головной боли. Однако на самом деле всё пошло не туда, и USB-С усложнил нашу жизнь еще больше. Вот четыре причины, почему можно так сказать.





(Не)распространенность

(Не)экологичность

Протоколы



USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1/3.2 (и его итерации)

Ethernet

HDMI

VGA

DisplayPort

Thunderbolt

Audiojack.

(Не)совместимость

Вместо итога