Ждете USB-С в iPhone? Вот четыре причины, почему он ужасен и убивает наши нервы

Возможно, вы обращали внимание на одну-единственную тему, которая появляется в большинстве инсайдов о будущих iPhone в течение последнего года. Появление USB-С — то, чего ждут все фанаты, а его отсутствие — то, за что высмеивают iPhone все критики.
Но так ли хорош этот «великий и могучий» порт? Никто не будет отрицать, что он задумывался как универсальный стандарт для зарядки всего на свете, который избавил бы людей с самыми разными устройствами от головной боли. Однако на самом деле всё пошло не туда, и USB-С усложнил нашу жизнь еще больше. Вот четыре причины, почему можно так сказать.
(Не)распространенностьОсновная цель USB-С стала его главным проклятием. Интерфейс Type-С был представлен в далеком 2014 году, но до сих пор не используется повсеместно. Для вендоров признаком хорошего тона стало устанавливать в новые смартфоны этот порт, однако на рынке продолжают появляться устройства с microUSB. А если вспомнить об AliExpress, то на его страницах найдется просто лавина девайсов и аксессуаров, которые всё еще не используют USB-С.
Что мы хотели получить? Возможность заряжать любое устройство в любом месте любым кабелем.
Что мы получили спустя почти 10 лет? Еще один порт в дополнение к microUSB, Lightning и проприетарным разъемам производителей техники (ноутбуков, например).
Особняком здесь стоит Apple: её устройства все эти годы тонко балансируют между полным отказом и полным переходом на Type-С. Компания целенаправленно не дает своим фанатам расслабиться и заряжать все девайсы в доме одним кабелем.
Конечно, если целенаправленно постараться, то вы точно сможете наводнить ваш дом устройствами исключительно на USB-С. Но на следующий день в гости придет ваш друг с iPhone или ноутом ASUS и попросит их подзарядить.
(Не)экологичностьНегласно считается, что побочным детищем универсальности является экологичность — чем больше устройств можно зарядить одним кабелем, тем меньше кабелей человек будет покупать. Это в идеале. А на практике есть AliExpress — пожалуй, самый масштабный загрязнитель природы в истории человечества.
Такого количества копеечного, ненужного и одноразового барахла из пластика и полиэтилена, как на AliExpress, нет больше нигде. То же касается и кабелей: их там несметное количество, стоят недорого и живут недолго. А что вы делаете, когда кабель перестает работать? Покупаете новый, но обязательно недорогой — ведь на «сдохший» шнурок вы ранее тоже уже потратились.
И где-то плачет один кит.
Протоколы
Это настоящая бездна, «Авгиевы конюшни» 21 века. Мало кто знает, что в том самом 2014 году был представлен не USB-С как таковой, а лишь интерфейс Type-С. Грубо говоря, команда разработчиков показала миру двусторонний порт с коннекторами на торчащей посередине планке — и не более. И досада в том, что внутри этого порта может скрываться буквально всё что угодно.
Вот неполный список протоколов, которые на текущий момент совместимы с Type-С:
- USB 2.0
- USB 3.0
- USB 3.1/3.2 (и его итерации)
- Ethernet
- HDMI
- VGA
- DisplayPort
- Thunderbolt
- Audiojack.
А еще ведь существует быстрая зарядка. И её вы тоже никак не отличите по самому порту. В вашем смартфоне с USB-С может как быть, так и не быть Power Delivery разных поколений, Quick Charge, SuperCharge, VOOC — и все они несовместимы друг с другом. Более того, немалая их часть очень требовательна к кабелю: с одним шнурком работает, а с другим будет заряжать смартфон до старости.
Да, разнообразие это хорошо. Но Type-С этим одновременно и хорош, и плох: никогда заранее не знаешь, выполнит ли данный конкретный порт или кабель свою задачу на максимум.
(Не)совместимостьУже несколько раз за последнее время я сталкивался с несовместимостью кабеля USB-С и порта USB-С. Это звучит максимально странно, но так и есть.
Например, пару лет назад я приобрел беспроводную колонку Tronsmart. Она заряжалась через порт Type-C, однако ни один кабель в моем доме не приняла — только комплектный шнурок. Методом научного тыка я понял, что в ней установлен, так сказать, «глупый» порт, который работает только с кабелями USB-С → USB-A. Если у кабеля штекер USB-С на обоих концах — кина не будет.
Приведу еще один пример, который разрывает шаблоны «старой гвардии», выросшей в эпоху microUSB. Вы, наверняка, привыкли, что почти любой провод microUSB (кроме самых дешевых), подключит ваш телефон или фотоаппарат к ПК и позволит передать данные, пусть и на низкой скорости? Добро пожаловать в эпоху USB-С! Когда я приобрел кейс для SSD с портом USB-С и попробовал подключить его к Mac, то не обнаружил у себя дома ни одного кабеля USB-C, который помог бы мне в этом простейшем процессе.
Было перебрано не меньше 15 проводов от разных брендов, и ни один не подошел — диск не отображался на компьютере. Передать файлы на внешний диск мне удалось только комплектным проводом от кейса. А если бы его не было в комплекте? Так я узнал, что мои брендовые 100W- и 240W-провода с крутыми оплетками и толщиной с мизинец не стоят выеденного яйца, когда требуется перебросить фотографию со смартфона на ПК.
Вместо итогаС большой долей вероятности можно предсказать, что однажды настанет момент тотального распространения USB-C, и мы наконец сможем насладиться универсальностью этого изобретения. Однако маркетинг породил и другие болезни для данного порта, и со временем они только мутируют, поскольку это согласуется с законами рынка.
А еще не за горами момент, когда некоторые вендоры (вроде той же Apple) вовсе откажутся от проводов. И ваша большая коллекция кабелей Lightning и USB-С отправится на помойку, за что киты в океане точно не скажут вам спасибо.