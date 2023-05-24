Mercedes обновил свой AMG-электросамокат. Просто красавец, и стоит как подержанные «Жигули»

Олег

Компания Mercedes показала обновленный электросамокат серии AMG. Об этом пишет Gizmochina. 

AMG
Фото: Mercedes

Согласно источнику, девайс получил несколько значительных визуальных изменений. Запас его хода составляет до 40 км, а мощность двигателя — 500 Вт. Электросамокат брендирован AMG и позиционируется как средство передвижения по городу.

Помимо перечисленных выше характеристик, девайс умеет рекуперировать во время торможения, а также «протянет» максимально долго на последних ваттах зарядки. Самокат передвигается на 200 мм-колесах и весит не очень много — 14,7 кг. На руле есть дисплей, отображающий информацию о поездке. Разумеется, присутствует подключение к мобильному приложению. 

Фото: Mercedes
Фото: Mercedes

Самая узнаваемая фишка обновленного электросамоката — большой логотип AMG на вертикальной стойке. В целом устройство выглядит очень стильно и лаконично.

Mercedes оценил свою новинку в 1399,99 евро, что составляет примерно 120 тысяч рублей. На российской «вторичке» за эту сумму можно приобрести подержанные «Жигули» или старенькую иномарку.

Ранее мы писали о новых правилах для владельцев электросамокатов в России. Их нужно запомнить. 

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Источник:
Gizmochina
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