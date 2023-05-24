Mercedes обновил свой AMG-электросамокат. Просто красавец, и стоит как подержанные «Жигули»

Компания Mercedes показала обновленный электросамокат серии AMG. Об этом пишет Gizmochina.
Фото: Mercedes
Согласно источнику, девайс получил несколько значительных визуальных изменений. Запас его хода составляет до 40 км, а мощность двигателя — 500 Вт. Электросамокат брендирован AMG и позиционируется как средство передвижения по городу.
Помимо перечисленных выше характеристик, девайс умеет рекуперировать во время торможения, а также «протянет» максимально долго на последних ваттах зарядки. Самокат передвигается на 200 мм-колесах и весит не очень много — 14,7 кг. На руле есть дисплей, отображающий информацию о поездке. Разумеется, присутствует подключение к мобильному приложению.
Фото: Mercedes
Самая узнаваемая фишка обновленного электросамоката — большой логотип AMG на вертикальной стойке. В целом устройство выглядит очень стильно и лаконично.
Mercedes оценил свою новинку в 1399,99 евро, что составляет примерно 120 тысяч рублей. На российской «вторичке» за эту сумму можно приобрести подержанные «Жигули» или старенькую иномарку.
Ранее мы писали о новых правилах для владельцев электросамокатов в России. Их нужно запомнить.
Фото: Mercedes
Согласно источнику, девайс получил несколько значительных визуальных изменений. Запас его хода составляет до 40 км, а мощность двигателя — 500 Вт. Электросамокат брендирован AMG и позиционируется как средство передвижения по городу.
Помимо перечисленных выше характеристик, девайс умеет рекуперировать во время торможения, а также «протянет» максимально долго на последних ваттах зарядки. Самокат передвигается на 200 мм-колесах и весит не очень много — 14,7 кг. На руле есть дисплей, отображающий информацию о поездке. Разумеется, присутствует подключение к мобильному приложению.
Фото: Mercedes
Самая узнаваемая фишка обновленного электросамоката — большой логотип AMG на вертикальной стойке. В целом устройство выглядит очень стильно и лаконично.
Mercedes оценил свою новинку в 1399,99 евро, что составляет примерно 120 тысяч рублей. На российской «вторичке» за эту сумму можно приобрести подержанные «Жигули» или старенькую иномарку.
Ранее мы писали о новых правилах для владельцев электросамокатов в России. Их нужно запомнить.