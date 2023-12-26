Mercedes придумал, как отучить владельцев авто ездить пьяными

Олег

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash


Автоконцерн Mercedes хочет использовать корейскую технологию, которая исключит вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, автобренд воспользуется технологией компании PiQuant, которая позволяет проверять водителей на количество алкоголя в крови. Работает это довольно просто: в кнопку «старт-стоп» встраивается датчик, разработанный PiQuant, который распознает, что владелец пьян. В результате машина просто не заведется.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

На случай, если водитель захочет обойти тестирование, в кнопку встроят сканер отпечатка пальца. Машина будет заводиться лишь от нажатия своего владельца, и приложить палец трезвого соседа для запуска мотора не получится. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Найден идеальный подарок для пацана. Ценник — конь, эффект — огонь!
Скоро в России: возрожден бюджетный неубиваемый седан, который просто обожают таксисты
Россияне назвали топ-10 своих любимых автомобилей. Так вот почему они такие дорогие!

Рекомендации

Рекомендации

На Wildberries творится что-то жуткое. Будьте осторожны при просмотре отзывов
Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4706
tellurian
Многие будут отключать в не официальном сервисе.
час назад в 19:48
#
Dmitriy
+814
Dmitriy
Ну да, анализ на алкоголь по отпечатку пальца... Точность прям 100%-я? Или есть шанс, что в нужный и критический момент машина тебя пошлёт на ложном срабатывании?
час назад в 20:12
#
Seagull
–522
Seagull Dmitriy
Ага, залил незамерзайки, пролил на руку и всё)
час назад в 20:22
#