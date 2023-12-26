Mercedes придумал, как отучить владельцев авто ездить пьяными

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Автоконцерн Mercedes хочет использовать корейскую технологию, которая исключит вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, автобренд воспользуется технологией компании PiQuant, которая позволяет проверять водителей на количество алкоголя в крови. Работает это довольно просто: в кнопку «старт-стоп» встраивается датчик, разработанный PiQuant, который распознает, что владелец пьян. В результате машина просто не заведется.







На случай, если водитель захочет обойти тестирование, в кнопку встроят сканер отпечатка пальца. Машина будет заводиться лишь от нажатия своего владельца, и приложить палец трезвого соседа для запуска мотора не получится.