Mercury представила полностью электрические подвесные лодочные моторы



Фото: Mercury Marine



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Компания Mercury Marine анонсировала сразу две модели лодочных моторов, которые полностью переведены на электротягу. О них пишет New Atlas.Самая первая модель подвесного электромотора Mercury вышла на CES 2023 — тогда это был Avator 7.5e. Теперь же компания представляет два своих самых мощных мотора на электротяге — 75e и 110e. Разумеется, они не сравнятся по мощности с дизельными собратьями, но в нише электрических являются довольно производительными и вдвое превосходят предшественника.Модель 75e выдает мощность до 7,5 кВт, что в пересчете составляет примерно 10 л.с., а 110e обеспечит до 11 кВт (то есть около 14,8 л.с.). Моторы оснащены винтами нового типа, цветным дисплеем и дистанционным управлением, в том числе через приложение Mercury Marine. На одном заряде каждый из них будет толкать лодку в течение часа, а при включенной рекуперации путь можно увеличить до 2-3 часов. Бренд также выпускает дополнительные батареи.Целью компании было выпустить пять высокотехнологичных лодочных электромоторов. Две новинки дополняют линейку из 7.5e, 20e и 35e. Моторы будут очень кстати для передвижения в водоемах, в которых запрещено использование ДВС.