





Вполне возможно, на Меркурии когда-то были — и могут быть сейчас — ингредиенты для жизни.В 1974 году зонд НАСА «Маринер-10» пролетел мимо Меркурия и обнаружил на планете недружелюбный растрескавшийся ландшафт с кратерами. И теперь, согласно одной новой теории, изломанная «хаотическая местность» Меркурия могла быть образована летучими веществами — элементами и соединениями, которые могут легко переходить из газообразного состояния в жидкость или твердое тело — спрятанными под поверхностью первой планеты Солнечной системы.Летучие вещества — это химическая категория, которая включает в себя и воду, необходимую для зарождения и поддержания жизни в том виде, какой мы знаем ее здесь, на Земле. Таким образом, их потенциальное присутствие на Меркурии является интригующим событием. В исследовании, проведенном Алексисом Родригесом, ученым из Института планетарных наук в Аризоне, достаточно подробно рассмотрена хаотическая местность Меркурия и возможность того, что летучие вещества когда-то сформировали поверхность планеты с температурой, достаточно высокой, чтобы плавить свинец — небесное тело, которое всегда считалось «совершенно негостеприимным».В течение десятилетий ученые изучали хаотическую местность Меркурия — ландшафт, состоящий из потрескавшейся и неровной земли, полный неровных валунов, острых пиков и метеоритных кратеров.Марс также имеет хаотическую местность, но ее появление на Красной планете достаточно быстро связали с каналами оттока на поверхности — длинными полосами размытой породы, простирающимися на сотни километров. Но на Меркурии нет таких каналов, поэтому исследователи вместо этого связали такую местность с мощным ударом астероида, который оставил после себя бассейн Калориса, массивный кратер, все еще видимый на поверхности планеты. До сих пор считалось, что хаотическая местность Меркурия была создана землетрясениями, которые и потрепали поверхность планеты после удара огромного астероида.Но в новом исследовании ученые объясняют, что этого просто не могло быть, потому что нарушаются временные рамки. «Ключом к открытию стало обнаружение того, что развитие хаотических ландшафтов продолжалось примерно до 1.8 миллиарда лет назад, спустя 2 миллиарда лет после образования бассейна Калориса», — сказал соавтор нового исследования Дэниэл Берман, также ученый из Института планетарных наук.Это был «первый обнаруженный дымящийся пистолет», сказал Родригес. Исследователи смогли точно датировать местность, используя данные и изображения с космического зонда НАСА MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), который изучал Меркурий с орбиты с 2011 по 2015 год. Команда определила возраст поверхностных элементов, включая хаотическую местность и гигантский кратер, образовавшийся от удара астероида.Кроме того, как объяснил Родригес, ученые заметили, что на хаотической местности было много мелких объектов, таких как крошечные кратеры. С учетом того, что там упал гигантский астероид, «подумайте о самых страшных землетрясениях, какие вы только можете себе представить», — сказал Родригес. «Вместо того, чтобы разрушать здания, оно способно разрушать горы… целые горные цепи».Исследователи пришли к выводу, что если землетрясения после удара гигантского астероида были бы ответственны за хаотическую местность, то такие мелкие объекты просто не сохранились бы. Эти наблюдения и привели команду к выводам, что предыдущее представление о формировании хаотической местности было ошибочным.Но наблюдения также показали, что некоторые поверхностные элементы просели, как будто что-то под поверхностью образовало полости. По словам Родригес, землетрясения могут «перелопачивать» почву и создавать разломы, но материя никуда не девается. Однако на Меркурии они обнаружили, что на хаотической местности, кажется, куда-то пропали целые пласты породы.Принимая во внимание «закон сохранения материи», команда в этом исследовании предполагает, что не падение гигансткого астероида и сопутствующие ему землетрясения вызвали растрескивание поверхности — за это отвечают летучие вещества под поверхностью.«В этом случае мы видим очень четкие перепады высот, очень и очень резкие потери части поверхности, которые указывают на то, что целые пласты породы были каким-то образом удалены», — сказал Родригес.Исследователи пришли к выводу, что, вероятно, летучие вещества под поверхностью Меркурия были нагреты магмой на большую глубину, чем считалось ранее. Из-за этого нагрева они стали сублимировались, то есть перешли из твердого состояния в газообразное.«Возможно, эти летучие материалы, став газообразными, были унесены прочь и сконденсировались в других частях планеты, или, возможно, они были полностью удалены с планеты солнечными ветрами», — добавил Родригес.Внезапная потеря этого материала — это то, что ученые считают причиной разрушения поверхности планеты, создав хаотическую местность, которую мы видим сегодня. Остается лишь один вопрос — из-за чего произошла эта внезапная сублимация? У ученых пока нет точного ответа на это: возможно, что виноват не более серьезный нагрев от магмы снизу, а более высокая солнечная активность, так как наша звезда становится со временем все ярче и горячее.Так как же летучие вещества, которые необходимы для жизни здесь, на Земле, могли выжить на планете, дневная температура которой порой взлетает до 430 градусов по Цельсию и падает до минус 180 градусов по Цельсию ночью?По словам Родригеса, в то время как температура поверхности планеты сильно зависит от внешних факторов, на небольшой глубине колебания температуры гораздо слабее. Он добавил, что, «вероятно, что какое-то количество воды образовалось» в верхней части коры Меркурия. Но исследователи пока не могут точно сказать, какие именно летучие вещества присутствовали в коре в тот момент, когда поверхность планеты начала «скукоживаться».Тем не менее, ученые продолжают свою исследовательскую работу, чтобы ответить на возникшие после их открытия вопросы. И они также работают над тем, чтобы понять гораздо более позднее явление.Хотя описываемые выше события произошли миллиарды лет назад, «есть свидетельства недавнего удаления летучих веществ в пределах хаотической местности ... возможно, этот процесс продолжается прямо сейчас», — сказал Родригес.Он объяснил, что если их исследование окончательно подтвердит наличие летучих веществ на Меркурии, они будут работать над «разработкой зонда и выбора места посадки для отбора этих летучих веществ с поверхности планеты». И, если они смогут уложиться в 500 млн долларов, то вполне могут попасть в программу НАСА по финансированию бюджетных космических миссий.