Мерзкий баг в iOS 26 может разрушить вашу семью. Apple вообще не следит за сервисом

С релиза iOS 26 прошло уже больше месяца, но мы продолжаем находить странные баги. Один из них — рандомная синхронизация контактов на всех iOS-устройствах.
Нечто похожее наблюдалось на релизе iOS 17 — тогда синхронизировались все звонки на устройствах, привязанных к одному Apple ID. Причём ручное отключение синхронизации iCloud и в приложении «Телефон» не решало проблему. Позже Apple её пофиксила. Сегодня я столкнулся с похожей проблемой, но в этот раз на всех моих смартфонах начали синхронизироваться избранные контакты. Забавно, что до этого баг не наблюдался. В настройках выключена абсолютно вся синхронизация iCloud, а также приложений «Телефон», «Контакты», «Почта», «Сообщения» и FaceTime.
Судя по жалобам в сообществе поддержки Apple, проблема довольно массовая. Причём некоторые используют один Apple ID на рабочих и личных iPhone, а другие юзают один аккаунт на двоих с супругами.
Видимо, простые обращения в службу поддержки не заставят Apple устранить этот баг. Ждём, когда на компанию начнут подавать в суд за разрушенные семьи.