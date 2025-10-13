Мессенджер МАХ расширил возможности групповых звонков

Создатели конференции могут регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», а участники — «Поднять руку», написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное». В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата.
Групповые звонки стали доступны пользователям МАХ в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила десять минут, группового — 58 минут.