Мессенджер МАХ расширил возможности групповых звонков

Артем
tjyxftyjxfyxyj.png
Создатели конференции могут регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», а участники — «Поднять руку», написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное». В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «подключиться к звонку». В этот момент у участников чата появится плашка «звонок в чате» с кнопкой «подключиться». Длительность видеоконференции не ограничена по времени и количеству участников. После окончания вызова пользователю будет предложено оценить качество звонка. 

5кгнцкегцкегоцке6г.png

Групповые звонки стали доступны пользователям МАХ в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила десять минут, группового — 58 минут.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В Max появилась подборка популярных каналов, на которые стоит подписаться. Мы там тоже есть
МАХ догоняет Telegram: мессенджер получит ряд полезных функций
Как создать Цифровой ID в MAX по упрощенной схеме

Рекомендации

Рекомендации

Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии