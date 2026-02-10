Top.Mail.Ru

Мессенджер Max повалился вслед за началом блокировки Telegram

Сервис Downdetector начал фиксировать множественные жалобы на неработоспособность мессенджера Max. Это произошло вскоре после появления новостей о том, что Роскомнадзор начал активнее ограничивать работу его основного конкурента — Telegram.

Пользователи Max жалуются на невозможность отправки файлов и даже сообщений, а также совершать звонки. С чем связаны эти проблемы, неизвестно. Можно предположить, что их вызвал наплыв пользователей, которые решили перейти туда из Telegram, пользоваться которым с начала этой недели стало затруднительно.

Пресс-служба Max сообщила об отсутствии проблем в работе мессенджера: «Все сервисы Max работают в штатном режиме».

