Мессенджер Max повалился вслед за началом блокировки Telegram





Сервис Downdetector начал фиксировать множественные жалобы на неработоспособность мессенджера Max. Это произошло вскоре после появления новостей о том, что Роскомнадзор начал активнее ограничивать работу его основного конкурента — Telegram. Сервис Downdetector начал фиксировать множественные жалобы на неработоспособность мессенджера Max. Это произошло вскоре после появления новостей о том, что Роскомнадзор начал активнее ограничивать работу его основного конкурента — Telegram. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователи Max жалуются на невозможность отправки файлов и даже сообщений, а также совершать звонки. С чем связаны эти проблемы, неизвестно. Можно предположить, что их вызвал наплыв пользователей, которые решили перейти туда из Telegram, пользоваться которым с начала этой недели стало затруднительно.Пресс-служба Max сообщила об отсутствии проблем в работе мессенджера: «Все сервисы Max работают в штатном режиме».