В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp



Правительство Москвы анонсировало более глубокое внедрение мессенджера Правительство Москвы анонсировало более глубокое внедрение мессенджера Max в обычную жизнь жителей города. Об этом пишет РБК. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [МAX]», — Анастасия Ракова.



Получается, что все жители Москвы, у которых есть дети, либо которые сами проходят обучение в общеобразовательных учреждениях, должны будут установить мессенджер Max, чтобы быть в курсе происходящего. До сих пор школьные и родительские чаты чаще всего организовывались и работали в WhatsApp, однако теперь по закону этого делать нельзя — государственным учреждениям теперь нужно использовать национальный мессенджер из соображений безопасности.

Новые подробности озвучила заместитель мэра Москвы вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, до 1 сентября Max нужно будет установить большой части москвичей, так как без него будет не обойтись: