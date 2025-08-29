В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp

Правительство Москвы анонсировало более глубокое внедрение мессенджера Max в обычную жизнь жителей города. Об этом пишет РБК.
«Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [МAX]», — Анастасия Ракова.
Получается, что все жители Москвы, у которых есть дети, либо которые сами проходят обучение в общеобразовательных учреждениях, должны будут установить мессенджер Max, чтобы быть в курсе происходящего. До сих пор школьные и родительские чаты чаще всего организовывались и работали в WhatsApp, однако теперь по закону этого делать нельзя — государственным учреждениям теперь нужно использовать национальный мессенджер из соображений безопасности.