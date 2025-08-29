В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp

Олег

Max


Правительство Москвы анонсировало более глубокое внедрение мессенджера Max в обычную жизнь жителей города. Об этом пишет РБК.

Новые подробности озвучила заместитель мэра Москвы вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, до 1 сентября Max нужно будет установить большой части москвичей, так как без него будет не обойтись:

«Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [МAX]», — Анастасия Ракова. 

Получается, что все жители Москвы, у которых есть дети, либо которые сами проходят обучение в общеобразовательных учреждениях, должны будут установить мессенджер Max, чтобы быть в курсе происходящего. До сих пор школьные и родительские чаты чаще всего организовывались и работали в WhatsApp, однако теперь по закону этого делать нельзя — государственным учреждениям теперь нужно использовать национальный мессенджер из соображений безопасности. 

Источник:
РБК
Комментарии

EDD
+853
EDD
У вас заголовки про макс, как шаблон теперь — один на всех и на все посты про эту дичь? Заголовок один, а пост под ним вообще хyй знает про что.
29 августа 2025 в 11:22
#
EDD
+853
EDD
В ватсапе не было возможности делать чаты? Ты бредишь?
29 августа 2025 в 11:22
#
Олег Воронин
+2391
Олег Воронин EDD
Читаем внимательно: «которой никогда не будет в WhatsApp»
Про было или не было, речи не идет. Только про «не будет».
29 августа 2025 в 11:45
#
EDD
+853
EDD Олег Воронин
Да все уже давно поняли, что ваши заголовки — это отдельный вид "искусства".
29 августа 2025 в 12:20
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Пропоганда Гебельса должна быть проста и постоянно вот и зомбируют этим 💩 Max Max
29 августа 2025 в 11:23
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON
По соображению безопасности ну вы понимаете
1) Дырявый вк который ломали школьники разраб Макса
2) отсутствует шифрование в чатах
3) построен на Американских украинских и других не дружественных странах библиотеках
4) фсб поймает даже на парковке

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 😂
29 августа 2025 в 11:34
#
AlkoSEX YABLOKOFON
О, дааа. Методичка уже прибежала😁 А ничего что там были библиотеки связанные только с интерфейсом? Да и которые уже давно заменили, а то мамкины Хейтеры не успокоятся -)
29 августа 2025 в 13:19
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON AlkoSEX
Это мне пишет свеже зареганый бот у которого методичка только одна защищать с пеной у рта этот скаМ)))
29 августа 2025 в 14:02
#
+530
d’Autriche
Ну это было ожидаемо. Вопрос к тем, у кого есть дети: а есть ли вообще возможность послать всех на*уй и не сидеть в этих чатах? Или все равно принудят рано или поздно?
29 августа 2025 в 11:48
#
+690
law
А есть какой то закон обязующий сидеть в школьных чатах?
29 августа 2025 в 12:08
#
Олег Воронин
+2391
Олег Воронин law
Нет, по закону использование мессенджеров в учебном процессе не является обязательным.
29 августа 2025 в 15:15
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Не будет, и Слава Богу)
29 августа 2025 в 12:24
#
Lord
+668
Lord
В что так все чураются этого max-a, я не пойму? Есть что скрывать?
29 августа 2025 в 12:31
#
AlkoSEX Lord
Значит есть. Да и не исключать 5-гривневых, они же нормально не смогут сраться с россиянами😁 Им же туда вход воспрещён. Россия многое запустила, а они ничего не могут сделать и создать, только им все подай -)
29 августа 2025 в 13:21
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON AlkoSEX
Тебя 15 рублёвый никто и не спрашивал ) иди в скаме своем пиши о том какой у нас замечательный мессенджер тупо переименованный там там за миллиард попиленных денег такой же скам как и смута. Что же Россия запустили и многое умеет? Лапшу на уши вешать про прорывы и рывки? Шильдики свои клеить на китайский оем? Деньги пилить? Даже мессенджер написать с нуля не смогли взяли готовое ненужное старье «там там» и сперли дизайн телеги вшили сорм и вот оно прорывище национальное. А адекватным россиянам и не хочется в своем соку варится проблема локальных площадок знаешь в чем? В том что они локальные, родственник из другой страны не позвонит тебе в макс, а ты кроме дегроидных роликов с тнт не увидишь в вк и на рутубе, не сможешь найти курсы по программированию фотошопу ИИ от иностранных авторов. По этому макс на заменит ни вацап ни тг, а вк и рутуб никогда не заменит ютуб сколько бы туда ненег не вбухивалось потому что то международное, а эти поделия локальные и большинству адекватных людей они просто ничего не могут предложить.
29 августа 2025 в 14:28
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON Lord
Есть такая вещь тайна личной жизни и личной переписки, Макс же создан для тотального контроля за мыслями граждан не нравится новый антинародный закон за тобой выехали, сказал какая плохая власть за тобой выехали, отправил мем через день его признали экстремистским, за тобой выехали, включил впн чтобы зайти в нельзяграмм за тобой выехали, написал что не хочешь заводить детей влепили огромный штраф за бездетность и так далее. Если вам нечего скрывать поставьте у себя камеры дома и делайте стримы на рекламных билбордах. Вспомните оруэла Макс это большой брат, посмотрите как его продвигают даже за критику этого скама можно присесть в скором времени. Даже если скрывать нечего это не повод пускать надзор государства к себе в трусы.
29 августа 2025 в 14:12
#
+530
d’Autriche YABLOKOFON
Не трать время и силы на попытки отбитым что-то объяснить, это бесполезно. Они в своей реальности живут, где пони какают бабочками, едят радугу и переписываются в Максе
29 августа 2025 в 14:29
#
Lord
+668
Lord YABLOKOFON
Так и слечь можно от такого количества страхов. Вы вот тут так много пишите, вы не боитесь, что вы уже на карандаше и впустили к себе в …… Всё ж открыто и публично. Есть выражение такое из фильма хорошее: тебя ж посадят, а ты не воруй. Так и к максу применительно.
30 августа 2025 в 00:20
#
EDD
+853
EDD Lord
Чураются не столько самого макса, сколько топорных, дебильных, насильственных методов загнать туда людей.
29 августа 2025 в 14:30
#
+530
d’Autriche EDD
Но и без этого Макс сам по себе 💩
29 августа 2025 в 16:35
#
Егор Бузов
0
Егор Бузов
На Йух его помойка, как и президент с его шавками
31 августа 2025 в 09:46
#