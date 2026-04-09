Мессенджер Telega удален из App Store. Стало известно, что стало причиной

Компания Apple исключила российский мод Telegram из своего магазина App Store. С сегодняшней ночи приложение «Телега» больше недоступно в магазине Apple, хотя через поисковик ссылка всё еще выпадает в выдаче.

«Телега временно недоступна в App Store. Мы получили запрос от Apple и уже работаем над его решением, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к скачиванию на iOS. В последние недели, после введения „Списков ожидания“ на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения. Обо всех обновлениях сообщим в нашем канале».