Мессенджер Telega удален из App Store. Стало известно, что стало причиной

Олег


Компания Apple исключила российский мод Telegram из своего магазина App Store. С сегодняшней ночи приложение «Телега» больше недоступно в магазине Apple, хотя через поисковик ссылка всё еще выпадает в выдаче. 

Приложение «Телега» создано российскими разработчиками и рекламировалось как сторонний клиент Telegram, который работает стабильно даже в условиях ограничений и блокировок оригинального мессенджера. Энтузиасты публиковали подробные разборы принципов его работы и утверждали, что звонки в нем работают благодаря тому, что мод пропускал трафик через сервера российских соцсетей. 

Напомним, что ранее Павел Дуров встроил в оригинальное приложение Telegram систему идентификации сторонних модов. Если собеседник общается с вами с модифицированного клиента, вы увидите предупреждение об этом. 

Cloudflare признал два рабочих домена альтернативного клиента Telegram — Telega (telega.me и api.telega.info) шпионским программным обеспечением, что стало причиной удаления приложения из App Store. Согласно информации, полученной «Кодом Дурова» от технических экспертов, после присвоения этой метки международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат, подтверждавший подлинность проекта и обеспечивавший защищённое HTTPS-соединение. Без действующего сертификата присутствие Telega в официальном магазине Apple стало невозможным, причём простая замена сертификата не решила бы проблему, так как домены уже были внесены в чёрные списки.

Комментарий разработчиков Telega:

«Телега временно недоступна в App Store. Мы получили запрос от Apple и уже работаем над его решением, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к скачиванию на iOS. В последние недели, после введения „Списков ожидания“ на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения. Обо всех обновлениях сообщим в нашем канале».
