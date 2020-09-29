









Социальная сеть «ВКонтакте» расширила возможности встроенного мессенджера. Теперь не обязательно искать страницу пользователя, которому вы хотите написать сообщение, для этого потребуется лишь номер его телефона. Нужно добавить этот номер в телефонную книгу на смартфоне, которая должна быть синхронизирована с соцсетью.Имя и фотография собеседника будут скрыты до тех пор, пока он не согласится на переписку. Кроме того, инициатор общения не увидит, прочитано ли его сообщение.Как и в обычных чатах, пользователю, найденному по номеру телефона, можно отправить не только текст, но также голосовое сообщение, аудиофайл, документ, фотографию, стикер и т. п. Кроме того, при дальнейшем общении можно позвонить ему по голосовой связи или инициировать видеозвонок.Соцсеть анонсировала и другие изменения, которые затронут переписку. Раздел «Сообщения» будет переименован в «Мессенджер», можно будет выбирать фон из предложенных вариантов или устанавливать собственное изображение, а также появятся другие возможности для кастомизации (какие именно — пока не раскрывается).Ранее в VK появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений, которая облегчает разговор между людьми, предпочитающими отличающиеся способы общения (те, кто не любя слушать голосовые, могут прочитать расшифровку). Кроме того, в соцсети поддерживаются аудио- и видеозвонки с количеством участников до 128 человек.