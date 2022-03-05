Компания Meta полностью ограничила доступ к своим рекламным площадкам и сервисам для россиян и на территории России. Об этом сообщается на её официальном сайте в свежем обращении.
Согласно источнику, Facebook осведомлена о начале процесса блокировки ресурса в России. Компания сообщает, что делает всё возможное, чтобы сохранить россиянам доступ к соцсети. Однако рекламные площадки Meta с вечера 4 марта 2022 года закрыты в нашей стране. Больше нельзя таргетировать рекламу на жителей РФ.
Более того: рекламодатели, которые указали в профиле свою страну как «Россия», больше вообще не смогут размещать рекламу на площадках Meta — даже находясь за рубежом. Это касается и таргетинга на зарубежную аудиторию.
Помимо этого, компания предприняла ряд шагов, которые, по ее мнению, способны защитить пользователей из России и Украины. Например, в Facebook жители этих стран смогут заблокировать свой профиль, убрав возможность просмотра его третьими лицами и поиска информации, которая в нем содержится. Кроме того, соцсети Meta теперь оповещают пользователей, что аккаунт, которым они интересуются, неоднократно рассылал дезинформацию.
Ранее мы сообщили, что в России принято решение заблокировать Facebook и Twitter.
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