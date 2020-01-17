МТС объединила в Москве бизнес мобильной и фиксированной связи. Последним ранее управлял филиал «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). Переход под новый бренд будет сопровождён рекламной кампанией с фирменным логотипом. Таким образом компания планирует повысить лояльность клиентов.



Реструктуризация бизнеса в Москве была завершена. Новая рекламная кампания была запущена 15 января. Ранее о возможном объединении сообщало издание «Коммерсантъ».





«Рекламная кампания необходима, чтобы подчеркнуть завершившуюся реструктуризацию, она посвящена запуску нового акционного пакета, который включает домашний интернет, ТВ и подписку на онлайн-кинотеатр ivi», — МТС.



По словам коммерческого директора Московского региона МТС Алексея Назарова, компания также предложит абонентам возможность оплаты фиксированных и мобильных услуг единым счетом, единый личный кабинет и ID для мобильного приложения «Мой МТС».



Сообщается, что по итогам третьего квартала 2019 года абонентская база МТС на рынке широкополосного доступа в интернет (ШПД) с учетом показателей МГТС достигла 3,3 млн подключений. На данный момент оператор занимает третье место на рынке фиксированного доступа после «Ростелекома» и «ЭР-Телекома».



По мнению экспертов, перевод услуг связи в Москве под единый бренд — логичный шаг для МТС. Объединение брендов и личных кабинетов позволит компании повысить лояльность абонентов, хотя и вряд ли стимулирует переход значительной части клиентов от конкурентов.





