Microsoft сообщила о полноформатном тестировании совершенно новой версии Windows. Об этом рассказал ресурс The Verge со ссылкой на слова генерального директора компании.
Сатья Наделла сообщил, что «в последние месяцы они тестируют следующее поколение Windows». Он назвал грядущую ОС «одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие». Скорее всего, речь идет о той самой версии Windows с переработанным «воздушным» интерфейсом, о которой мы уже слышали ранее. Согласно утечкам, изменениям уже подвергся Проводник, дизайн окон и элементов управления системой, а также архив значков и иконок — некоторые из них родом еще из Windows 95. Если принять во внимание формулировки, то можно предположить, что «десятки» больше не будет, а предстоящая Windows получит новый порядковый номер. Ранее в сети уже появлялось кодовое имя Sun Valley — «Солнечная долина».
Гендиректор Microsoft обратил особое внимание на перемены для разработчиков. Он сообщил, что новая Windows принесет для них больше возможностей и позволит монетизировать их труды более качественно. По его словам, магазин приложений также будет существенно переработан.
Ранее Microsoft официально закрыла работу над Windows 10X. Эта ОС предназначалась для устройств нестандартного формата — ноутбуков-трансформеров, смартфонов с двумя дисплеями и так далее. Одновременно с этим продажи MacBook выросли вдвое по сравнению с 2020-м.
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Зачем?!
Вы начали статью про новое поколение ОС компании Майкрософт и последней строкой пишите, что продажи MacBook выросли.
Где связь?! Где логика?! В чём прикол если Вам там понятнее будет?!
А что же Вы тогда Linux не приплели?! Почему поклонников этой ОС обидели?!