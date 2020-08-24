Microsoft принимает сторону в судебной битве между Epic Games и Apple. Напомним, «эпики» добавили в Fortnite возможность оплачивать внутриигровые покупки через собственную платежную систему со скидкой. После этого купертиновцы удалили игру из App Store, а в ответ на эти действия Epic Games подала в суд на Apple.
На данный момент Apple угрожает Epic Games блокировкой аккаунта разработчика, что повлечет за собой удаление всех игр и приложений. В результате «эпики» не смогут предоставлять обновления пользователям Mac и iOS, даже тем, кто успел установить их игры. Apple заявила, что позволит Fortnite вернуться, если разработчики удалят возможность приобретения внутриигровых покупок через собственную платежную систему. С помощью судебного иска Epic добивается временного запрета на удаление Fortnite и блокировку учетной записи разработчика.
CNBC сообщает, что Microsoft в воскресенье подала в суд заявление, в котором старший инженер компании утверждает о невозможности использования движка Unreal Engine после блокировки аккаунта Epic Games. Этот инструмент используется различными разработчиками для создания 3D-графики. Лицензию на его использование «эпики» выдают в обмен на комиссию 5% с продаж, но это эта плата не взимается в случае если игра публикуется в магазине Epic Games Store. Начиная с мая прошлого года, компания отказалась от своей части прибыли до тех пор, пока разработчик не заработает на игре свой первый миллион долларов. Что касается заявления Microsoft, это письменный документ для суда, подкрепляемый осведомленностью о возможном наказании за лжесвидетельство.
Главный менеджер Microsoft по работе с разработчиками игр Кевин Гэммилл заявил: «Если Unreal Engine не сможет поддерживать игры, то MS придется выбирать между отказом от своих пользователей на платформах Apple и поиском другого движка». По его словам, блокировка Epic Games понесет за собой невозможность разрабатывать и поддерживать Unreal Engine для iOS или macOS, нанося тем самым вред создателям игр и геймерам. Генеральный директор Micrososft отметил, что сейчас очень альтернативных игровых движков с такой же функциональностью и количеством возможностей.
Epic утверждает, что наказания, наложенные Apple, окажут влияние не только на Unreal Engine. Вице-президент компании по разработке Николас Пенварден сообщил, что он уже получил многочисленные запросы и выражения озабоченности от компаний, которые лицензировали их движок.
Epic Games подала аналогичный иск против Google, которая собирает аналогичную комиссию с разработчиков в размере 30%. Разница между iOS и Android заключается в том, что у пользователей операционной системы Apple отсутствует возможность установки приложений из сторонних источников.
Стратегия Apple в суде строится на том, чтобы продемонстрировать, что Epic создала сама себе проблему и её довольно легко решить, следуя соглашению, которое компания подписывает со всеми разработчиками. Купертиновцы пригрозили заблокировать учетную запись «эпиков» 28 августа. В тот же день будет утрачен доступ ко всем инструментам разработки для iOS и Mac.
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Так что это важный момент, даже очень. Поэтому Apple и Epic должны как можно скорее разрешить эту проблему и не провоцировать друг друга. Или пусть суд успеет заблокировать Apple разрешение на удаление Epic Games из App Store и разрешит всем, на время судебных разбирательств, спокойно пользоваться Fortnite.
Возможно, движок для устройств Apple они тоже распространяют через магазин (только скрытно для обычных пользователей) или через Xcode.
В любом случае, ситуация эта не самая приятная для обеих компаний и неизвестно, как другие разработчики будут теперь решать проблему, а также что будут делать с существующими играми в App Store, которые сделаны на движке Epic.