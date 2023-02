Microsoft добавит свои игры в облачный сервис GeForce Now. Владельцы macOS будут рады

Корпорация заключила 10-летнее соглашение на добавление игр с Xbox и ПК. Также если сделка Microsoft и Activision Blizzard состоится, список пополнится серией Call of Duty и многими другими проектами.Об этом сообщают сразу несколько зарубежных издательств. После сделки с Nintendo , соглашение подписала компания Nvidia. Таким образом Microsoft старается склонить в свою сторону как можно больше крупных игроков и увеличить шансы на одобрение сделки на покупку Activision Blizzard. Сам сервис Xbox Game Pass в рамках GeForce Now не появится и игры для использования в облачном сервисе Nvidia всё равно придётся купить. Однако пополнение библиотеки привлечет дополнительную аудиторию в GeForce Now. Кроме того сервис доступен владельцам macOS, что оценят желающие поиграть на «яблочных» компьютерах.Не стоит забывать, что Microsoft владеет своим облачным игровым сервисом Xbox Cloud Gaming и принятое соглашение значительно снизит конкуренцию для GeForce Now.