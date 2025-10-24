Microsoft достала из склепа легендарного «Скрепыша» ради нового помощника Copilot Humanist AI

Один из главных маскотов Microsoft — скрепка Клиппи — вернулась в качестве камео в последнем обновлении Copilot, которое, по сути, призвано сделать ИИ-помощника более дружелюбным.
Но если часто нажимать на Мико, помощник ненадолго превратится в Клиппи или Скрепыша — культовую скрепку, впервые появившегося в Office 97 и ставшего неотъемлемой частью версий всех офисных приложений до 2007 года.
Пока новые функции и ассистент Мико доступны в США, Великобритании и Канаде, а более глобальное распространение запланировано на ближайшие несколько недель. Причём доступ к функциям ИИ можно получить прямо на сайте copilot.microsoft.com.