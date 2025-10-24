Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Microsoft достала из склепа легендарного «Скрепыша» ради нового помощника Copilot Humanist AI

Фархад

Mico

Один из главных маскотов Microsoft — скрепка Клиппи — вернулась в качестве камео в последнем обновлении Copilot, которое, по сути, призвано сделать ИИ-помощника более дружелюбным.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В новом релизе Copilot Microsoft представила Мико — анимированный шар, который служит визуальным спутником голосового режима. Мико (название от сокращений Mi-crosoft Co-pilot) слушает, реагирует и меняет цвет в зависимости от действий пользователя.

Mico

Но если часто нажимать на Мико, помощник ненадолго превратится в Клиппи или Скрепыша — культовую скрепку, впервые появившегося в Office 97 и ставшего неотъемлемой частью версий всех офисных приложений до 2007 года.

Пока новые функции и ассистент Мико доступны в США, Великобритании и Канаде, а более глобальное распространение запланировано на ближайшие несколько недель. Причём доступ к функциям ИИ можно получить прямо на сайте copilot.microsoft.com.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Microsoft прекратила поддержку Windows 10
Microsoft прикрыла установку Windows 11 без учетной записи
У геймеров сегодня траур: теперь Xbox Game Pass смогут позволить себе только олигархи

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии