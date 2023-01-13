Microsoft Edge

Microsoft Edge обновлён до версии 109. Что нового?

Александр



Компания Microsoft обновила браузер Edge до версии 109, основанной на аналогичном апдейте Chromium. Обновление скачивается и устанавливается самим браузером самостоятельно, достаточно лишь перезапустить его.

Edge обновляется до стабильной сборки 109.0.1518.49. Обновление содержит патчи безопасности CVE-2023-21775 и CVE-2023-21796, которые устраняют обнаруженные ранее уязвимости и делают браузер более защищённым от взлома и хакерских атак.

В Edge версии 109 также реализованы предикативные подсказки при наборе текста на некоторых языках (русский пока не поддерживается). Кроме того, появилась возможность привязать браузер к личному аккаунту Microsoft или Azure Active Directory для синхронизации закладок, истории просмотра и прочих данных. Помимо этого в браузер внесено множество улучшений для работы с сайтами и повышения стабильности использования.

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