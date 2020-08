Компании Microsoft и Samsung анонсировали ряд инноваций, созданных в рамках стратегического партнерства, объявленного в прошлом году. Решения Microsoft 365 и Windows 10 будут интегрированы в продуктовую линейку Samsung.Мы все полагаемся на несколько различных устройств в повседневной работе и личной жизни, что часто приводит к неудобствам в их использовании и переключении между ними. Телефонный звонок в то время, как вы погружены в работу на вашем ПК — это последнее, что вам нужно, особенно учитывая, что количество отвлекающих факторов значительно возросло в новых условиях. Приложение Microsoft Your Phone и интеграция Link to Windows на некоторых устройствах Samsung, помогает вам не прерывать работу, позволяя принимать звонки, проверять уведомления, просматривать фотографии и сообщения, все это с вашего ПК на Windows 10. Теперь, на вашем Galaxy Note20, вы можете получить доступ и взаимодействовать с любимыми мобильными приложениями прямо на вашем ПК на Windows 10 через приложение Your Phone.При запуске приложения оно открывается в отдельном окне, что способствует многозадачности и экономит время и хлопоты, связанные с входом в систему или настройкой. Кроме того, вы можете закрепить приложение Android вашего телефона на панели задач Windows 10 или в меню «Пуск» для быстрого и легкого доступа, что сделает такие вещи, как ответ на сообщение или заказ обеда, пока вы заняты на конференц-звонке, еще проще. Вам больше не придется заглядывать в телефон и поднимать трубку.Пользователи Samsung Galaxy Note20 могут получить доступ к одному приложению на своем компьютере, возможность запуска нескольких приложений одновременно станет доступна в конце этого года. Независимо от того, работаете ли вы над документом, общаетесь в социальных сетях или связываетесь с семьей и друзьями, все доступно в одном месте, так что вам не придется лишний раз отвлекаться.Также был создан бесшовный переход между вашим Samsung Galaxy Note20 и приложениями Microsoft 365 с мгновенным доступом к вашим самым важным заметкам на всех ваших устройствах. Скоро заметки из Samsung Notes станут автоматически синхронизироваться с вашей лентой OneNote в веб-версии Outlook или OneNote в виде изображения. Вы можете быстро записывать свои заметки со встречи встреч или набросать список продуктов с помощью S Pen на Galaxy Note20 и получить мгновенный доступ к содержимому ваших приложений для повышения продуктивности, таких как Outlook и OneNote.Вы также сможете синхронизировать Samsung Reminder вашего Galaxy Note20 с вашим ПК на Windows 10 используя Microsoft To Do, Outlook и Microsoft Teams, так что вы сможете просматривать и редактировать напоминания откуда угодно, сохраняя единый список на вашем телефоне, ПК и в приложениях.Microsoft также объявила о том, что Xbox заключает партнерское соглашение с Samsung, чтобы сделать игры более доступными для игроков по всему миру через облако. Благодаря «облачным» играм (бета-версии), являющимся частью сервиса подписок на игры Xbox Game Pass Ultimate, пользователи могут играть в игры Xbox на консоли Xbox, ПК и Android-устройствах с помощью контроллера Xbox. Любители мобильных игр могут играть в более чем 100 высококачественных игр Xbox прямо на своем телефоне Galaxy или планшете.Начиная с 15 сентября, вы сможете попробовать лучшие игры Xbox Game Pass, загрузив приложение из магазина Samsung Galaxy Store, что даст вам свободный доступ к пакетам расширения, дополнительному контенту и многому другому. Будь то гонки по прекрасной английской сельской местности в Forza Horizon 4 на новом Galaxy Note20 во время обеденного перерыва или сражения вместе с вашим питомцем ламой в Minecraft Dungeons на Tab S7 дома по окончании рабочего дня, Galaxy-устройства обеспечивают лучшую возможность играть в игры прямо из облака.Пользователи, оформившие предварительный заказ на новый Galaxy Note20, имеют возможность выбрать игровой пакет Gaming Bundle при покупке, который включает в себя три месяца бесплатного доступа к Xbox Game Pass Ultimate.