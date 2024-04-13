Microsoft исправила баг, блокирующий обновление с «десятки» на Windows 11

Более двух лет компьютеры с определенным драйвером выдавали синий экран смерти, вместо запуска последней версии «винды». Теперь, как сообщает Neowin, эта проблема решена
В конце 2021 года Microsoft сообщила пользователям, что некоторые системы со звуковым драйвером Intel Smart Sound Technology Audio Controller (Intel SST) конфликтуют с процессорами Intel 11-го поколения. В результате ошибки после апдейта с Windows 10 на Windows 11, компьютеры выдавали синий экран.
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Известно, что система баговала только на двух версиях драйвера — 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. А чтобы исправить ошибку, продвинутым пользователям приходилось обновляться самостоятельно на более поздние версии (10.30.00.5714 или 10.29.00.5714 и новее). Теперь загрузить апдейт можно напрямую через Центр обновления Windows, но с некоторыми оговорками:
«Если через 48 часов после обновления драйверов на вашем устройстве по-прежнему обнаруживается защитная блокировка, возможно, драйверы аудиоконтроллера не были разработаны для конкретной конфигурации оборудования. В этом случае вам нужно будет связаться с производителем вашего устройства (OEM) для получения дополнительной информации о необходимых драйверах. Корпорация Microsoft работает над тем, чтобы последние совместимые драйверы были доступны в Центре обновления Windows всякий раз, когда разработчики выпускают их».
Стоит отметить, что решение проблемы связано не столько с Microsoft, сколько с разработчиками других компаний, которые затянули с обновлением собственного ПО.