Microsoft исправила баг, блокирующий обновление с «десятки» на Windows 11

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«Если через 48 часов после обновления драйверов на вашем устройстве по-прежнему обнаруживается защитная блокировка, возможно, драйверы аудиоконтроллера не были разработаны для конкретной конфигурации оборудования. В этом случае вам нужно будет связаться с производителем вашего устройства (OEM) для получения дополнительной информации о необходимых драйверах. Корпорация Microsoft работает над тем, чтобы последние совместимые драйверы были доступны в Центре обновления Windows всякий раз, когда разработчики выпускают их».

Более двух лет компьютеры с определенным драйвером выдавали синий экран смерти, вместо запуска последней версии «винды». Теперь, как сообщает Neowin, эта проблема решенаВ конце 2021 года Microsoft сообщила пользователям, что некоторые системы со звуковым драйвером Intel Smart Sound Technology Audio Controller (Intel SST) конфликтуют с процессорами Intel 11-го поколения. В результате ошибки после апдейта с Windows 10 на Windows 11, компьютеры выдавали синий экран.Известно, что система баговала только на двух версиях драйвера — 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. А чтобы исправить ошибку, продвинутым пользователям приходилось обновляться самостоятельно на более поздние версии (10.30.00.5714 или 10.29.00.5714 и новее). Теперь загрузить апдейт можно напрямую через Центр обновления Windows, но с некоторыми оговорками:Стоит отметить, что решение проблемы связано не столько с Microsoft, сколько с разработчиками других компаний, которые затянули с обновлением собственного ПО.