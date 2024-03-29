Microsoft исправила пугающий баг Windows — установите обновление как можно скорее

Олег

Фото: pcrentgen.ru


Компания Microsoft внесла два важных исправления в большой накопительный апдейт Windows 11 Moment 5. Они порадуют, в том числе, пользователей компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen.

Некоторое время назад пользователи ПК и ноутбуков стали жаловаться на снижение производительности. Компьютер тупил, глючил, зависал в простейших задачах и порой медленно запускался. Помимо этого, некоторые даже ловили BSOD, известный в народе как «синий экран смерти».

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Если вы столкнулись с такими глюками, то апдейт Moment 5 KB5035942 будет вам очень кстати. На текущий момент он носит статус необязательного, но лучше установить его поскорее, чтобы ПК вновь стал работать нормально. 

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Источник:
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