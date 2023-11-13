Microsoft избавилась от магазина приложений

Компания Microsoft окончательно закрыла магазин приложений для смартфонов, работающих на Windows 10 Mobile. Это неудивительно, ведь поддержка данной ОС была завершена четыре года назад, гораздо примечательнее то, что маркет до сих пор работал.
Microsoft не делала никаких официальных заявлений относительно закрытия своего магазина, просто он по-тихому перестал работать. Как сообщает сайт ITHome, немногочисленные обладатели аппаратов с Windows 10 Mobile больше не могут полноценно пользоваться магазином: главная страница пустая и не загружается, рекомендации и сведения о купленных приложениях погружаются с перебоями, устанавливать обновления и совершать покупки невозможно.
В магазине нормально функционирует только поиск, другие возможности либо вообще недоступны, либо работают с перебоями. С магазином Microsoft, который доступен в Windows 10 и Windows 11 таких проблем не наблюдается.
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