Microsoft изменит меню «Пуск» в Windows 11 до неузнаваемости

Александр

Пользователь соцсети X с ником PhantomOcean3 обнаружил в бета-сборке Windows 11 с номером 22635.3930 интересное нововведение. Оно пока тестируется, поэтому не совсем работоспособно.



В меню «Пуск» должна будет появиться сортировка установленных программ по категориям. Это значительно упростит поиск и ускорит запуск нужного софта. Сейчас в «Пуске» такого нет, программы приходится искать пролистывая огромный список и зачастую пользователь забывает, что вообще он собирался открыть.

Будет доступно девять категорий (в том числе «Инструменты для разработчиков», «Развлечения», «Музыка», «Навигация и карты», «Новости и погода»). Не исключено, что выбрать нужные категории и убрать ненужные можно будет через настройки. В каждой категории предусмотрено закрепление четырёх наиболее полезных и используемых программ, которые можно запустить одним кликом, а для доступа к другим нужно будет заходить в папку.



Microsoft готовит ещё несколько нововведений в меню «Пуск» — например, к нему добавится секция Phone Link (в русскоязычном варианте — «Связь с телефоном»). С её помощью можно взаимодействовать с сопряжённым смартфоном (смотреть уровень заряда, читать и отправлять сообщения, совершать и принимать звонки, просматривать фотографии). Кроме того, в «Пуске» появится поддержка быстрых действий по нажатию правой кнопкой мыши на иконки приложений (например, в случае с «Ножницами» это захват скриншота, в том числе по таймеру).



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