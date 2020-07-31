По данным журналиста Чарли Гаспарино, компания Microsoft рассматривает возможность приобретения американской «дочки» Bytedance, на которую зарегистрирован бизнес TikTok в США. Сделка может обойтись Microsoft в сотни миллионов, если не миллиарды долларов.
TikTok — относительно молодой стартап, который принадлежит китайской компании Bytedance. Власти США по инициативе президента Дональда Трампа могут запретить TikTok, поэтому Bytedance хочет продать американскую часть своего бизнеса кому-нибудь в США. Этот сервис оценивается в 50 миллиардов долларов при годовой выручке 1 миллиард долларов.
Американские чиновники обеспокоены, что через TikTok к властям Китая может утекать конфиденциальная информация. Ранее они запретили военным использовать этот сервис.
TikTok — сервис, пользователи которого публикую короткие, в основном смешные видео. Его используют в том числе знаменитости. В некоторых странах, например Индии, он запрещён. В США у TikTok огромная аудитория, это приложение установлено на сотни миллионов смартфонов.
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