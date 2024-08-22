Microsoft хотела починить Windows, но сломала его еще больше. Пользователи в бешенстве

Олег

Windows


Компания Microsoft выпустила обновление для Windows, которое должно было исправить баг с загрузчиком, но в результате у пользователей сломалась система. Об этом пишет How-to Geek.

Согласно источнику, речь идет о некорректной работе компонента GRUB, отвечающего за загрузку нескольких операционных систем на одном компьютере. Обычно GRUB используют пользователи, желающие запускать Windows и Linux — он выводит меню выбора перед загрузкой и позволяет настроить включение. В течение некоторого времени GRUB стал выдавать ошибку «Что-то пошло не так», и Microsoft пообещала исправить её.

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После выхода апдейта оказалось, что он ломает загрузку компьютеров, на которых уже были установлены две системы и подключен GRUB. Microsoft знала об этом побочном действии заранее и обновление не должно было устанавливаться на такие компьютеры, но запрет почему-то не сработал. В результате пользователи потеряли возможность запускать вторую систему; более того, даже ISO-сборки перестали запускаться с загрузочных дисков.

Энтузиасты уже нашли выход из положения: они временно отключают Secure Boot и удаляют новый апдейт от Microsoft с помощью команды в терминале. 

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Источник:
How-to Geek
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Комментарии

Dmitriy
+1102
Dmitriy
Случайно ли... Или избавляется от соседей в системах?
час назад в 08:53
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