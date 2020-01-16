Компания Microsoft выпустила приложение Math Solver. Оно предназначено для решения математических задач и обучения математике.
В Math Solver задействована система искусственного интеллекта, которая отвечает за поиск правильных решений уравнений, вычислений и статистических данных. Приложение также может показывать ход решения задачи для того, чтобы было проще понять, каким именно образом получился правильный ответ.
Ввести задачу или формулу можно с использованием научного калькулятора или рукописным вводом на экране. Кроме того, можно использовать камеру и сканировать формулы, записанные в тетради или где-нибудь ещё. Приложение распознаёт математически символы и переводит их в форму, понятную системе искусственного интеллекта. Та же самая технология сканирования используется при работе с документами в мобильных офисных приложениях Microsoft.
Math Solver показывает пользователю несколько способов решения задачи или формулы, благодаря чему он может оценить достоинства и недостатки различных подходов. Кроме того, в приложение содержатся обучающие материалы по различным направлениям математической науки, в том числе видеозаписи на разных языках.
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