Microsoft планирует отказаться от платной подписки для многопользовательских игр на консолях Xbox. Об этом сообщил инсайдер Klobrille, который ранее слил информацию о покупке редмондовцами студии Obsidian.
По словам Klobrille, онлайн по подписке — это искусственный барьер, мешающий созданию единой экосистемы между консолями, ПК и xCloud. Ранее информацию о возможно отмене подписки для игр в многопользовательский режим частично подтвердил редактор VentureBeat Джефф Граб. Он не раскрыл каких-либо деталей, но сообщил, что эти слухи близки к реальности.
Также стоит отметить, что Microsoft перестала продавать годовой абонемент Xbox Live Gold и сейчас пользователя доступны только варианты на 30 дне и три месяца. Возможно, таким образом компания планирует сместить акцент в Xbox Game Pass Ultimate, куда входит Live Gold.
Помимо всего вышеперечисленного, инсайдер сообщил, что Microsoft 23 июля на презентации анонсирует новую Fable. По его словам, игру представят трейлером на движке.
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