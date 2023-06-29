Microsoft нарушила традицию в Windows, которая была с нами 30 лет

Фото: The Verge
Компания Microsoft сдержала обещание и представила тестовую версию компонента Windows Copilot. Об этом пишет The Verge.
Ранее мы писали об анонсе этой функции — она впервые за 30 лет добавит в Windows нативную поддержку архивов. Всю историю существования этой ОС в ней не было совместимости с форматами RAR и 7-zip — пользователь мог лишь распаковать и просмотреть обычные ZIP-архивы. Для всего остального приходилось качать сторонний софт, вроде WinRAR, который стал монополистом в этой области.
Фото: The Verge
Теперь всё будет иначе. Новый компонент Windows Copiliot добавляет нативную совместимость с RAR, 7-zip и tar.gz — в будущем количество форматов увеличится. Утилита появляется в системе после свежего бета-обновления Windows Insider Dev Channel (23493) для Windows 11. В ближайшее время её смогут попробовать все пользователи этой ОС.
Компания Microsoft сдержала обещание и представила тестовую версию компонента Windows Copilot. Об этом пишет The Verge.
Ранее мы писали об анонсе этой функции — она впервые за 30 лет добавит в Windows нативную поддержку архивов. Всю историю существования этой ОС в ней не было совместимости с форматами RAR и 7-zip — пользователь мог лишь распаковать и просмотреть обычные ZIP-архивы. Для всего остального приходилось качать сторонний софт, вроде WinRAR, который стал монополистом в этой области.
Фото: The Verge
Теперь всё будет иначе. Новый компонент Windows Copiliot добавляет нативную совместимость с RAR, 7-zip и tar.gz — в будущем количество форматов увеличится. Утилита появляется в системе после свежего бета-обновления Windows Insider Dev Channel (23493) для Windows 11. В ближайшее время её смогут попробовать все пользователи этой ОС.