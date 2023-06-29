Microsoft нарушила традицию в Windows, которая была с нами 30 лет

Олег

Windows 11

Фото: The Verge

Компания Microsoft сдержала обещание и представила тестовую версию компонента Windows Copilot. Об этом пишет The Verge.

Ранее мы писали об анонсе этой функции — она впервые за 30 лет добавит в Windows нативную поддержку архивов. Всю историю существования этой ОС в ней не было совместимости с форматами RAR и 7-zip — пользователь мог лишь распаковать и просмотреть обычные ZIP-архивы. Для всего остального приходилось качать сторонний софт, вроде WinRAR, который стал монополистом в этой области.

Windows 11
Фото: The Verge

Теперь всё будет иначе. Новый компонент Windows Copiliot добавляет нативную совместимость с RAR, 7-zip и tar.gz — в будущем количество форматов увеличится. Утилита появляется в системе после свежего бета-обновления Windows Insider Dev Channel (23493) для Windows 11. В ближайшее время её смогут попробовать все пользователи этой ОС. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Microsoft решила раздражающую проблему Windows 11
Microsoft прокачала «Проводник» в Windows 11. Стало намного удобнее
Windows 11 наконец перестанет трепать нервы пользователям — новая фишка подсмотрена в iOS

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии