Компания Microsoft собирается выпустить небольшое обновление для Windows 7. Это произойдёт уже после того, как поддержка этой версии Windows была официально прекращена.
Обновление, естественно, не добавит операционной системе никаких нововведений, а лишь исправит баг, из-за которого обои в некоторых случаях могли чёрным изображением. Пользователи предположили, что сменой обоев Microsoft вынуждает переходить их на Windows 10.
Пока обновление, исправляющее указанную проблему, не вышло, можно попробовать решить её самостоятельно. Для этого нужно повторно установить обои и выбрать любую опцию их размещения на рабочем столе, кроме «Растянуть» (например, «По центру», «Заполнение», «По размеру», «Замостить» или «Расширение»). После установки патча, который выйдет в ближайшие дни можно будет «растягивать» обои, они не заменятся чёрным фоном.
Баг, как ни странно, был добавлен в Windows 7 вместе с патчем безопасности, который должен был стать финальным. Речь идёт об обновлении с техническим номером KB4534310, которое вышло в последний день, когда осуществлялась поддержка Windows 7.
Компания Microsoft также напомнила, что для Windows 7 продолжат выпускаться обновления, но они будут платными. Патчи будут выпускаться только для организаций, которое купили продукт Windows 7 Extended Security Updates (ESU). Пользователи Windows 7 уже нашли способ получать «корпоративные» обновления — нужно лишь установить специальный на компьютер ключ, добавляющий специальную лицензию.
Кстати, переход с Windows 7 на Windows 10 по-прежнему бесплатный, поскольку ключ от старой операционной системы можно использовать для активации новой. О том, как это сделать, вы можете прочитать на нашем сайте.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Не помогает. Сегодня столкнулся с этим. Там создаётся автоматически отдельная тема, с такими же настройками как у тебя, только чёрным фоном, и само на эту тему переключается.😡
Магистр Йода в нем заговорил.