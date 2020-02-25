На этой неделе Microsoft представила новый дизайн панели управления (Dashbard) Xbox One для всех консолей. Новый интерфейс ориентирован на переработанную главную страницу, на которой отображаются наиболее часто используемые игры и приложения. Помимо этого, появилась возможность кастомизации разделов, а также быстрый доступ к Xbox Game Pass, Mixer и Microsoft Store.
Фото The Verge
Новый дизайн Dashboard тестируется уже более шести месяцев. Теперь можно включить консоль Xbox One и вернуться к тому месту, на котором остановились. Обновленный внешний вид следует за актуальными тенденциями в дизайне Microsoft, которые появлялись в последние несколько лет, в том числе Fluent Design.
Наряду с изменениями главного экрана Microsoft позволяет владельцам Xbox One настраивать отображение уведомлений на экране. Это довольно полезная функция, которой пока нет даже у Windows 10. Теперь можно выбирать из шести различных местоположений на экране для отображения всплывающих окон с уведомлениями.
Помимо этого, анимированные GIFки и изображения, отправленные из приложений Xbox для iOS, Android и Windows 10, теперь также можно просматривать в диалогах на Xbox One. Апдейт под номером 10.0.18363.9135 уже доступен для всех пользователей, консоли установят его автоматически.
Фото The Verge
Новый дизайн Dashboard тестируется уже более шести месяцев. Теперь можно включить консоль Xbox One и вернуться к тому месту, на котором остановились. Обновленный внешний вид следует за актуальными тенденциями в дизайне Microsoft, которые появлялись в последние несколько лет, в том числе Fluent Design.
Наряду с изменениями главного экрана Microsoft позволяет владельцам Xbox One настраивать отображение уведомлений на экране. Это довольно полезная функция, которой пока нет даже у Windows 10. Теперь можно выбирать из шести различных местоположений на экране для отображения всплывающих окон с уведомлениями.
Помимо этого, анимированные GIFки и изображения, отправленные из приложений Xbox для iOS, Android и Windows 10, теперь также можно просматривать в диалогах на Xbox One. Апдейт под номером 10.0.18363.9135 уже доступен для всех пользователей, консоли установят его автоматически.
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Ну и опечатка в довесок.