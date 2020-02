На этой неделе Microsoft представила новый дизайн панели управления (Dashbard) Xbox One для всех консолей. Новый интерфейс ориентирован на переработанную главную страницу, на которой отображаются наиболее часто используемые игры и приложения. Помимо этого, появилась возможность кастомизации разделов, а также быстрый доступ к Xbox Game Pass, Mixer и Microsoft Store.Новый дизайн Dashboard тестируется уже более шести месяцев. Теперь можно включить консоль Xbox One и вернуться к тому месту, на котором остановились. Обновленный внешний вид следует за актуальными тенденциями в дизайне Microsoft, которые появлялись в последние несколько лет, в том числе Fluent Design.Наряду с изменениями главного экрана Microsoft позволяет владельцам Xbox One настраивать отображение уведомлений на экране. Это довольно полезная функция, которой пока нет даже у Windows 10. Теперь можно выбирать из шести различных местоположений на экране для отображения всплывающих окон с уведомлениями.Помимо этого, анимированные GIFки и изображения, отправленные из приложений Xbox для iOS, Android и Windows 10, теперь также можно просматривать в диалогах на Xbox One. Апдейт под номером 10.0.18363.9135 уже доступен для всех пользователей, консоли установят его автоматически.