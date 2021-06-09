Компания Microsoft выпустила очередной патч безопасности. Примечательно, что он доступен не только актуальной «десятке», но даже старым версиям Windows — 7 и 8.1.
Свежий патч приходит на разные сборки Windows 10 — 2004, 20H2 и 21H. Корпоративные пользователи также получают его на более ранние сборки, которые больше не поддерживаются в случае с обычными пользователями. Кроме того, Microsoft не забыла обновить Windows 7 (хотя эта ОС официально больше не поддерживается) и Windows 8.1. Эти апдейты могут установить компании, которые заключили с Microsoft контракты о долгосрочной поддержке LTSC (Long-Term Servicing Channel) или ESU (Extended Security Updates).
Патч содержит несколько улучшений, в том числе усиливает безопасность при использовании внешних устройств ввода данных (мыши, клавиатуры, стилуса и проч.) и надёжнее защищает личные данные при вводе логина и пароля.
Актуальные сборки Windows 10 можно обновить бесплатно, а для устаревших версий обновления доступны только на платной основе (хотя существует способ получать их бесплатно). Компании платят за обновление старых операционных систем по 50 долларов в год за каждый компьютер, а в 2023 году плата за это повысится до 100 долларов в год.
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