«Использование мыши или трекпада с iPad для обычных задач, таких как выделение отрывка текста в Word, выбор диапазона ячеек в Excel, а также перемещение и изменение графики в PowerPoint станет как никогда простым и интуитивно понятным», — Microsoft.







Microsoft объявила, что Word, PowerPoint и Excel для iPad получают обновления, которые позволят им использовать поддержку трекпада и мыши в iPadOS.В приложения появится курсор, который превращается в необходимый инструмент в зависимости от того, на что вы указываете. Его можно будет использовать для плавной навигации и точных настроек. Microsoft заявляет, что работа с трекпадом будет знакома тем, кто использовал Office на Mac или Windows.Наряду с поддержкой мыши и трекпада Microsoft добавляет обновленные стартовые экраны и новую ленту инструментов в Word, Excel и PowerPoint. Обновление приложений носит поэтапный характер, поэтому его получат все пользователи в течение нескольких недель.