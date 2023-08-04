Microsoft окончательно отказалась от самой странной функции Windows. Apple, учись!

Компания Microsoft убирает голосовой помощник Cortana из Windows 11. Об этом пишет 9to5Mac.
Ранее мы писали, что в Windows 11 появился Copilot — нейросетевой помощник, который умеет давать подсказки пользователю, выполнять рутинные бытовые действия и многое другое. Этот ИИ пришел на смену Cortana — мертворожденному голосовому помощнику от Microsoft, которым не пользовался практически никто.
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Согласно источнику, приложение Cortana получило первое за два года обновление через Microsoft Store, однако ни одной новой функции апдейт не приносит. Вместо этого пользователь будет видеть сообщение «Cortana как отдельное приложение в Windows устарела». Сама компания заявляет, что Кортана останется доступна в Outlook и Teams, но вряд ли надолго. Microsoft явно перевела ориентиры на ИИ Bing и совершенствование Copilot.
Источник считает, что Apple тоже давно пора набраться мужества и сделать то же самое с Siri. С момента её релиза прошло 12 лет, но голосовой помощник не стал ни на грамм умнее или полезнее. Большинство пользуется им для установки будильника и напоминаний — не более.
Ранее мы рассказывали, что Apple работает над Apple GPT, но публично пока не признает это.
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