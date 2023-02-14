Microsoft окончательно рассталась со своим первым веб-браузером в день всех влюблённых

Сегодня, 14 февраля, крупнейший в мире разработчик софта окончательно похоронит легендарное «приложение для скачивания нормального браузера» Internet Explorer.
Microsoft навсегда отключит Internet Explorer через автоматическое обновление браузера Edge для Windows 10.
Компания официально прекратила использование Internet Explorer в июне 2022 года, а после сегодняшнего обновления вы больше не сможете запускать браузер на компьютерах под управлением клиентских версий Windows 10. Тем не менее IE 11 продолжит своё существование в виде браузера для корпоративного сегмента с Windows 10 LSTB или Windows 10 China Government Edition.
Кстати, Microsoft пытается вывести Internet Explorer из эксплуатации уже почти 8 лет — компания отказалась от брендинга ещё в 2015 году с выходом Windows 10. Сам браузер был запущен 16 августа 1995 года.