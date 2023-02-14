Microsoft окончательно рассталась со своим первым веб-браузером в день всех влюблённых

Сегодня, 14 февраля, крупнейший в мире разработчик софта окончательно похоронит легендарное «приложение для скачивания нормального браузера» Internet Explorer.Microsoft навсегда отключит Internet Explorer через автоматическое обновление браузера Edge для Windows 10.Компания официально прекратила использование Internet Explorer в июне 2022 года, а после сегодняшнего обновления вы больше не сможете запускать браузер на компьютерах под управлением клиентских версий Windows 10. Тем не менее IE 11 продолжит своё существование в виде браузера для корпоративного сегмента с Windows 10 LSTB или Windows 10 China Government Edition.Кстати, Microsoft пытается вывести Internet Explorer из эксплуатации уже почти 8 лет — компания отказалась от брендинга ещё в 2015 году с выходом Windows 10. Сам браузер был запущен 16 августа 1995 года.